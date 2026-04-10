Режиссер Ананикян: массовое кино обязано развлекать и нести глубокие смыслы

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Кинематограф может успешно доносить до широких масс идеи и смыслы только через развлекательную форму. Таким мнением в беседе с корреспондентом ТАСС поделился продюсер и режиссер Армен Ананикян, отметив, что артхаусное кино не способно охватить массовую аудиторию и передать важные мысли целому поколению.
«Сегодня снимается очень много фильмов, сериалов и видеоконтента. И хотя каждый фильм находит своего зрителя, остается вопрос: как доносить идеи массово? Если мы снимем артхаус, его посмотрят 50−100 тысяч любителей подобных картин, но массовый зритель не увидит работу, и донести мысль до целого поколения не удастся. Я считаю, что кино должно быть развлекательным, но в него должны быть заложены глубокие мысли», — считает собеседник агентства.
Так, по словам продюсера, кино должно обучать через игру, а не через нравоучения. «Ведь когда мы играем с детьми, мы развлекаемся, но в этот момент мы что-то передаем им, учим их. Через игру можно говорить о важном — это и есть воспитание. Кино должно воспитывать, но не навязывать, не бить зрителя моралью, а тонко, творчески вовлекать его в процесс», — объяснил Ананикян.
«Воспитание — это очень тонкий, творческий процесс. Мы должны чем-то завлечь зрителя, чтобы затем передать ему нечто важное», — заключил Ананикян.