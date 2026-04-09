СМИ: задержанные в Стамбуле актеры и музыканты сдали тесты на наркотики

АНКАРА, 9 апр — РИА Новости. Задержанные в Стамбуле по делу о наркотиках актеры и музыканты направлены в Институт судебной медицины для сдачи тестов, сообщает газета Cumhuriyet.
Прокуратура Стамбула 9 апреля вынесла решения о задержании 14 известных лиц в рамках новой волны расследования по делу о наркотиках. Фигуранты дела обвиняются в приобретении, хранении и употреблении наркотических веществ.
«После завершения процедур допроса в жандармерии подозреваемые были направлены для сдачи образцов на наркотические вещества», — сообщило издание.
По данным газеты, среди задержанных — актеры Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан, а также музыканты Эмирджан Джан Игрек и Норм Эндер. Отмечается, что решения о задержании также вынесены в отношении Синем Унсал, Сомера Сивриоглу и Ахсен Эроглу, однако на момент публикации они ещё не были задержаны.
Расследование продолжается, заключается в материале.