Мультсериал «Нейроны» ростовской студии посмотрели более 3 млн зрителей за месяц

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апреля. /ТАСС/. Первый сезон развивающего мультсериала «Нейроны», который выпустила анимационная студия ChildGood animation из Ростова-на-Дону, за месяц посмотрели более 3 млн человек. Об этом сообщил генеральный продюсер мультсериала, директор студии Николай Иванов на пресс-конференции в пресс-центре регионального информационного центра «ТАСС Юг».
По словам создателей мультсериала, вместе с героями «Нейронов» зрители получают знания об искусстве, истории и науке, а также развивают когнитивные навыки. Сложные знания о работе мозга подаются детям через анимацию и юмор. Каждая серия создана вместе с методологами, психологами и педагогами.
«Более 3 млн человек уже посмотрели наш контент. Это мы говорим о результатах за месяц. Даже наш промоконтент за прошлую неделю собрал уже более 500 тыс. просмотров», — сказал Иванов.
Он уточнил, что работа над проектом началась в 2019 году. В 2025 году мультсериал получил грант Президентского фонда культурных инициатив.