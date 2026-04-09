Эксперт Данн: киноклубы должны быть открыты в каждой школе в РФ

ПЯТИГОРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Киноклубы необходимы в каждой школе в России, в их работе должны принимать участие и родители детей. Такое мнение ТАСС выразил кинорежиссер, продюсер Николай Данн в ходе образовательной программы «Родительская академия» в Центре знаний «Машук».
«Родители, несмотря на глубокую эмоциональную, чувствительную и логическую заинтересованность в развитии своих детей, зачастую используют кино лишь как средство развлечения — и все из-за недостатка знаний о других возможностях. При этом именно родители оказываются более открытыми к применению кинопедагогики, чем профессиональные педагоги. Причина в том, что у родителей нет закрепленного учебного предмета и заранее выстроенной педагогической модели — в отличие от учителей. Однако, киноклубы необходимы в каждой школе», — сказал Данн.
Как отметил эксперт, чтобы кино стало эффективным инструментом в руках родителей, им важно понимать, какую педагогическую задачу нужно решить с учетом возраста ребенка.
«Если дать родителям четкие педагогические задачи, кино поможет их успешно реализовать — и вместо того, чтобы воспринимать какие то вопросы как проблемы, семьи начнут видеть в них возможности для воспитания и развития: будь то начальная школа или подростковый возраст. При этом у родителей всегда находится время для общения с ребенком — никто из них не говорит “у меня нет времени посмотреть фильм”, напротив, многие готовы использовать этот формат для раскрытия важных тем. Если объединить усилия школы и семьи, например, через киноклубы во всех школах, это даст мощный прогресс: родители смогут активнее участвовать в воспитательном процессе, а педагоги — стать “более живыми” в общении с детьми и родителями», — отметил эксперт.
Данн считает, что нужны специальные курсы для родителей по основам кинопедагогики. Такие программы помогут им не стесняться обсуждать самые важные темы — от жизни в семье и обществе до вопросов самореализации. Родитель, обладая жизненным опытом, может научить ребенка реализовываться в мире, а кино станет удобным способом передать и раскрыть эти знания естественным образом. Более того, получив необходимые навыки, родители сами будут предлагать открывать киноклубы в школах — и это станет основой для совместного развития.
«Родительская академия» — авторская образовательная программа Центра знаний «Машук». Она объединила 150 родителей школьников, набравших максимальное количество баллов по результатам отбора. На протяжении нескольких дней родители школьников обучались современным инструментам и методикам работы с молодежью.