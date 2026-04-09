Глеба Калюжного внесли в базу «Миротворца»

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российский актер и музыкант Глеб Калюжный включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.
Персональные данные артиста появились на сайте в четверг. Владельцы ресурса обвиняют Калюжного в публичной поддержке России, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Причиной внесения актера в «Миротворец» указано участие в съемках художественного фильма «Малыш» о событиях СВО.
Ранее в базу данных экстремистского ресурса попал композитор Павел Додонов, написавший музыку для этого фильма. Владельцы сайта также приписали музыканту «покушение на суверенитет Украины».
Калюжный исполнил главную роль в военной драме «Малыш». Картина рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать. Картина вышла в российский прокат 26 февраля. Сразу после съемок фильма Калюжный отправился на срочную службу в армию.
«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В базу попали даже несовершеннолетние дети в возрасте от 2 лет.
Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.