Глеба Калюжного внесли в базу «Миротворца»

Актера обвиняют, в частности, в публичной поддержке России

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российский актер и музыкант Глеб Калюжный включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Персональные данные артиста появились на сайте в четверг. Владельцы ресурса обвиняют Калюжного в публичной поддержке России, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Причиной внесения актера в «Миротворец» указано участие в съемках художественного фильма «Малыш» о событиях СВО.

Ранее в базу данных экстремистского ресурса попал композитор Павел Додонов, написавший музыку для этого фильма. Владельцы сайта также приписали музыканту «покушение на суверенитет Украины».

Глеб Калюжный на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба

Калюжный исполнил главную роль в военной драме «Малыш». Картина рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать. Картина вышла в российский прокат 26 февраля. Сразу после съемок фильма Калюжный отправился на срочную службу в армию.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В базу попали даже несовершеннолетние дети в возрасте от 2 лет.

Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.