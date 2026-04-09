В ожидании «Мумии 4» Брендан Фрейзер прокатился на одноименном аттракционе

Актер готовится к возвращению в культовую франшизу необычным способом
Брендан Фрейзер
Брендан ФрейзерИсточник: Legion-Media.ru

57-летний Брендан Фрейзер покатался на аттракционе «Месть мумии». Так Universal Studios решила начать работу над предстоящей четвертой частью культовой «Мумии». Фото с актером было опубликовано в соцсетях кинокомпании.

«Возвращение к роли! Брендан Фрейзер получил огромное удовольствие, прокатившись на аттракционе “Месть мумии” в Universal Studios в рамках подготовки к возвращению к роли Рика О’Коннелла», — гласит подпись под фото.

Брендан Фрейзер / фото: соцсети
Брендан Фрейзер / фото: соцсети

Брендан Фрейзер запечатлен в первом ряду аттракциона рядом с Мэттью Беттинелли и Тайлером Джиллеттом, которые станут режиссерами «Мумии 4».

В феврале 2026 года стало известно, что Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вернутся к своим ролям Рика и Эвелин О’Коннелл в предстоящем продолжении культовой франшизы.

Брендан Фрейзер в фильме «Мумия»
Брендан Фрейзер в фильме «Мумия»

Подробности сюжета пока держатся в секрете.

Премьера «Мумии 4» запланирована на 19 мая 2028 года.