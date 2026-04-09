В ожидании «Мумии 4» Брендан Фрейзер прокатился на одноименном аттракционе

57-летний Брендан Фрейзер покатался на аттракционе «Месть мумии». Так Universal Studios решила начать работу над предстоящей четвертой частью культовой «Мумии». Фото с актером было опубликовано в соцсетях кинокомпании.
«Возвращение к роли! Брендан Фрейзер получил огромное удовольствие, прокатившись на аттракционе “Месть мумии” в Universal Studios в рамках подготовки к возвращению к роли Рика О’Коннелла», — гласит подпись под фото.
Брендан Фрейзер запечатлен в первом ряду аттракциона рядом с Мэттью Беттинелли и Тайлером Джиллеттом, которые станут режиссерами «Мумии 4».
В феврале 2026 года стало известно, что Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вернутся к своим ролям Рика и Эвелин О’Коннелл в предстоящем продолжении культовой франшизы.
Подробности сюжета пока держатся в секрете.
Премьера «Мумии 4» запланирована на 19 мая 2028 года.