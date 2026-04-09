38-летняя Хилари Дафф показала фигуру в купальнике после рождения четверых детей

Актриса Хилари Дафф показала фигуру в купальнике. 38-летняя звезда сериала «Лиззи Магуайер» позировала в белом монокини на шезлонге в объятиях мужа. Супруг знаменитости музыкант Мэтью Кома выложил это фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Первенцу знаменитости 14 лет. Она родила сына от игрока НХЛ Майка Комри. Супруги прожили в браке шесть лет и развелись в 2016 году. Звезда отмечала, что расставание было тяжелым, но она старалась не наносить сильных психологических травм ребенку. По словам артистки, она никогда не препятствовала общению и встречам Луки с его отцом, поскольку не имела на это право.
В 2019 году актриса вышла замуж за Кому. Супруги растят трех общих дочерей: семилетнюю Бэнкс, пятилетнюю Мэй и годовалую Таунс.
Ранее Хилари Дафф показала своего мужа и четверых детей.