Кристина Асмус опубликовала в соцсети редкий снимок с подросшей дочерью. Актриса, известная по роли в сериале «Интерны», показала поклонникам 12-летнюю Анастасию, которую воспитывает вместе с бывшим мужем, шоуменом Гариком Харламовым.
На совместном фото мать и дочь выглядят счастливыми и расслабленными. Девочка, которая сейчас учится в шестом классе частной школы «Президент», заметно повзрослела.
Родители не раз с теплотой отзывались об успехах своей первой дочери. И Асмус, и Харламов не скрывают, что очень гордятся Настей и ее достижениями.
Ранее Кристина Асмус прокомментировала слухи о замужестве после примерки свадебного образа.