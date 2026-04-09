23-летняя Дженна Ортега рассказала, как чуть не бросила актерскую карьеру

«Мне казалось, что тогда было подходящее время, чтобы все бросить, — призналась звезда сериала «Уэнздей».— Я поступала в старшую школу и чувствовала, что все идет хорошо».
Вместе с командой они несколько месяцев обсуждали возможный уход из профессии. Но потом Дженна получила роль в сериале «Ты» про сталкера Джо Голдберга.
Актриса побывала на съемочной площадке, где ей очень понравилось. В этот момент Ортега подумала: «Да, я ни за что не откажусь от этого».
Актриса начала свою карьеру с ролей в детских шоу. Роль Элли Алвес в сериале «Ты» стала для нее поворотной. После этого она получила роль Уэнздей Аддамс, которая принесла ей мировую известность.
В числе последних работ Ортеги — главные роли в таких фильмах, как «Икс», «Крик 6», «Битлджус Битлджус» и «Смерть единорога».
Ранее Дженна Ортега повторила образ героини фильма «Смерть ей к лицу» на «Эмми 2025».