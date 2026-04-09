Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

23-летняя Дженна Ортега рассказала, как чуть не бросила актерскую карьеру

Звезда сериала «Уэнздей» всерьез подумывала оставить актерскую карьеру, пока не получила важную для нее роль
Дженна ОртегаИсточник: Legion-Media.ru

Дженна Ортега в недавнем интервью заявила, что всерьез хотела оставить актерскую карьеру. Поворотным моментом стало утверждение ее на роль в сериале «Ты», рассказала 23-летняя исполнительница в подкасте «Big Bro».

«Мне казалось, что тогда было подходящее время, чтобы все бросить, — призналась звезда сериала «Уэнздей».— Я поступала в старшую школу и чувствовала, что все идет хорошо».

Вместе с командой они несколько месяцев обсуждали возможный уход из профессии. Но потом Дженна получила роль в сериале «Ты» про сталкера Джо Голдберга.

Дженна Ортега в сериале «Ты»

Актриса побывала на съемочной площадке, где ей очень понравилось. В этот момент Ортега подумала: «Да, я ни за что не откажусь от этого».

Актриса начала свою карьеру с ролей в детских шоу. Роль Элли Алвес в сериале «Ты» стала для нее поворотной. После этого она получила роль Уэнздей Аддамс, которая принесла ей мировую известность.

В числе последних работ Ортеги — главные роли в таких фильмах, как «Икс», «Крик 6», «Битлджус Битлджус» и «Смерть единорога».

Ранее Дженна Ортега повторила образ героини фильма «Смерть ей к лицу» на «Эмми 2025».