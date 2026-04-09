Блейк Лайвли и Джастин Бальдони не смогли прийти к мировому соглашению

В федеральном суде Манхэттена состоялся решающий этап переговоров по делу звезд драмы «Все закончится на нас». Судья Сара Кейв провела серию закрытых онлайн-конференций с юристами Блейк Лайвли и Джастина Бальдони, однако попытка сторон прийти к мировому соглашению провалилась. Несмотря на участие посредников, знаменитости категорически отказались от досудебного урегулирования и теперь настроены на полноценную юридическую битву.