Блейк Лайвли и Джастин Бальдони не смогли прийти к мировому соглашению

Коллеги продолжат вражду в суде
Блейк Лайвли в брючном костюме
Блейк Лайвли в брючном костюмеИсточник: Legion-Media

В федеральном суде Манхэттена состоялся решающий этап переговоров по делу звезд драмы «Все закончится на нас». Судья Сара Кейв провела серию закрытых онлайн-конференций с юристами Блейк Лайвли и Джастина Бальдони, однако попытка сторон прийти к мировому соглашению провалилась. Несмотря на участие посредников, знаменитости категорически отказались от досудебного урегулирования и теперь настроены на полноценную юридическую битву.

Важным поворотом стало решение суда существенно пересмотреть масштаб дела. Большая часть первоначальных исков Лайвли, включая резонансные обвинения в сексуальных домогательствах и создании атмосферы мести на съемочной площадке, была отклонена. В конечном итоге разбирательство сузилось до трех пунктов, касающихся исключительно клеветы.

Джастин Бальдони
Джастин БальдониИсточник: Legion-Media.ru

Хотя суд оставляет формальную возможность для возобновления диалога, подготовка к процессу идет полным ходом. Судебное разбирательство назначено на 18 мая и обещает стать одним из самых громких голливудских дел текущего года.