Блейк Лайвли и Джастин Бальдони не смогли прийти к мировому соглашению

В федеральном суде Манхэттена состоялся решающий этап переговоров по делу звезд драмы «Все закончится на нас». Судья Сара Кейв провела серию закрытых онлайн-конференций с юристами Блейк Лайвли и Джастина Бальдони, однако попытка сторон прийти к мировому соглашению провалилась. Несмотря на участие посредников, знаменитости категорически отказались от досудебного урегулирования и теперь настроены на полноценную юридическую битву.
Важным поворотом стало решение суда существенно пересмотреть масштаб дела. Большая часть первоначальных исков Лайвли, включая резонансные обвинения в сексуальных домогательствах и создании атмосферы мести на съемочной площадке, была отклонена. В конечном итоге разбирательство сузилось до трех пунктов, касающихся исключительно клеветы.
Хотя суд оставляет формальную возможность для возобновления диалога, подготовка к процессу идет полным ходом. Судебное разбирательство назначено на 18 мая и обещает стать одним из самых громких голливудских дел текущего года.