Жена Сарика Андреасяна сравнила себя с супругой Сергея Бондарчука

Актриса Лиза Моряк сообщила, что уже закончила съемки в фильме «Война и мир»
Елизавета Моряк на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети
Елизавета Моряк на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети

Актриса Лиза Моряк, получившая роль Элен Курагиной в фильме «Война и мир» Сарика Андреасяна, напомнила, что супруга режиссера Сергея Бондарчука сыграла ту же роль в экранизации 1965 года. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В версии Сергея Бондарчука Элен Курагину играла его жена, Ирина Скобцева, и, представьте себе, во время съемок она дважды была в положении! А я сегодня тоже в интересном положении. Совпадение?» — поделилась Моряк.

Артистка сообщила, что все сцены с ее участием были отсняты на раннем сроке беременности, поэтому «живота никто не увидит». «Очень надеюсь, что наша новая версия “Войны и мира” покажет героев так, что всем будет интересно», — добавила она.

Ранее Лиза Моряк изменила отношение к царевне-матери после съемок в «Сказке о царе Салтане».