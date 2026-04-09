Екатерина Климова вместе с младшей дочерью Беллой отправилась в отпуск за границу. Об этом звезда сама рассказала своим подписчикам в личном блоге. По словам Климовой, они проводят время на Мальдивах.
Артистка также опубликовала несколько снимков из путешествия.
Отцом десятилетней Беллы является актер Гела Месхи. Климова развелась с ним, когда их дочери было три года. Актриса не скрывает, что именно она стала инициатором разрыва и нисколько не сожалеет о принятом решении. Причиной расставания она называет разность характеров, из-за которой совместная жизнь стала невозможной.
Несмотря на это, бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения. Гела Месхи регулярно видится с дочерью. Родители продолжают вместе отмечать все важные события в жизни Беллы, включая ее дни рождения.
Ранее Екатерина Климова восхитила публику снимком в кожаном плаще.