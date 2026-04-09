Муж звезды «Ворониных» опубликовал фото с их свадьбы

Муж актрисы Екатерины Волковой, танцовщик Андрей Карпов, опубликовал в соцсети архивный снимок со дня их бракосочетания. Он поздравил супругу с 16-й годовщиной свадьбы, которую называют топазовой.
«Сегодня годовщина нашей с Катей свадьбы. Топазовая годовщина. Прекрасный путь: сложный и легкий, радостный и изредка грустный. Этот день очень значим для меня. Хочу поделиться опытом: цените то, что имеете. Наплевать, что скажут другие, это ваш путь. Он индивидуален и достоин уважения. Любите друг друга и всегда работайте над отношениями. Могу с уверенностью сказать: моя семья — это мой личный спецназ», — написал Карпов.
В своем обращении артист подчеркнул ценность семьи и личного выбора, призвав не обращать внимания на мнение со стороны. Пара состоит в браке уже 16 лет.
