Зендая и Сидни Суини избегали друг друга на премьере третьего сезона «Эйфории»

Актрисы представили продолжение хита HBO в откровенных нарядах
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Долгожданная премьера третьего сезона «Эйфории» в Лос-Анджелесе запомнилась не только возвращением культовых героев, но и демонстративной дистанцией между исполнительницами главных ролей. Зендая и Сидни Суини представили эффектные, контрастные образы, однако на протяжении всего вечера подчеркнуто избегали друг друга на красной дорожке.

Зендая сделала ставку на «дерзкую элегантность», выбрав кастомное коричневое платье из атласа от Ashi Studio. Наряд со сложной драпировкой и открытой спиной выгодно подчеркнул фигуру актрисы, а завершали образ туфли в тон и бриллиантовые серьги от Chopard.

Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

В противовес коллеге, Сидни Суини предпочла винтажную классику, выбрав белоснежное платье из архивной коллекции Pierre Cardin 2007 года. Свой образ она дополнила серебряными туфлями и украшениями.

Несмотря на ключевой статус в сериале, актрисы наотрез отказались от совместного позирования. По сообщениям инсайдеров, причиной разлада стали натянутые отношения из-за полярных политических взглядов актрис. Масла в огонь добавило участие Сидни в ряде рекламных кампаний, которые общественность и коллеги посчитали спорными.