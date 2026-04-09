Ксения Раппопорт снялась в купальнике в честь 52-летия: «Невероятная женщина»

Актриса приняла участие в смелой фотосессии в честь дня рождения

Ксения Раппопорт поделилась серией новых фото. Актриса устроила смелую фотосессию в честь своего 52-летия, которое она отметила 25 марта.

Ксения Раппопорт, фото: соцсети
Ксения Раппопорт, фото: соцсети

Артистка снялась в темно-синем слитном купальнике с декольте. Раппопорт позировала с большой надувной уткой.

«У меня недавно был очередной день рождения, и такого количества поздравлений, добрых пожеланий, нежных слов я, пожалуй, не припомню. Спасибо вам!» — написала актриса.

Ксения Раппопорт, фото: соцсети
Ксения Раппопорт, фото: соцсети

Пользователи сети восхитились фигурой звезды, отметив, что она выглядит моложе своих лет.

«С наступившим днем рождения! Вы невероятная женщина и актриса», «Вау, какая же ты красавица», «Какая красивая! Стройная, элегантная! Звезда», «Красивая и талантливая», «Ксения, вы великолепны», «Поразительно, до какой степени вы выглядите ровесницей дочери!», «Легенда».

Раппопорт отметила день рождения в компании семьи и друзей. Снимками с вечеринки поделилась ее старшая дочь Аглая Тарасова. 31-летняя актриса показала, как ее мать задувает свечи на торте. В кадр также попала 14-летняя сестра Тарасовой София.

Ксения Раппопорт с дочерью Софией, фото: соцсети
Ксения Раппопорт с дочерью Софией, фото: соцсети

Напомним, Ксения Раппопорт родила дочь Аглаю в отношениях с бизнесменом Виктором Тарасовым. Наследница, как и мама, стала актрисой. Позже у Раппопорт был роман с Юрием Колокольниковым. От него она родила дочь Софию. После расставания актеры сохранили хорошие отношения.

В начале 2026 года Раппопорт вместе с дочками пришла поддержать бывшего возлюбленного на премьере фильма «Левша», в котором он сыграл одну из главных ролей.