Анджелина Джоли вновь затягивает судебное разбирательство с Брэдом Питтом

Брэд Питт находится на грани отчаяния из-за бесконечной судебной тяжбы с бывшей супругой, Анджелиной Джоли. Как сообщает TMZ, многолетнее противостояние за совместную недвижимость и бизнес вышло на новый виток: Джоли предпринимает попытки отсрочить финальный процесс еще на полгода, что ставит под удар все планы актера.
Питт рассчитывал, что 2026 год станет точкой в этом затяжном деле, однако из-за новых юридических маневров Джоли слушания рискуют сдвинуться на ноябрь 2027 года. Актер уже подал официальный протест в суд, утверждая, что подобные задержки наносят непоправимый вред его винодельческому бизнесу и лишают его возможности полноценно распоряжаться собственностью.
Главным камнем преткновения остается доля Джоли, которую она тайно продала российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, владельцу алкогольной империи Stoli Group. Питт называет Шефлера «враждебным соседом» и прямым конкурентом, который намеренно создает препятствия в управлении поместьем.