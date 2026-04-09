Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анджелина Джоли вновь затягивает судебное разбирательство с Брэдом Питтом

Актриса отложила рассмотрение дела о винограднике Шато Мирваль еще на полгода
Анджелина Джоли и Брэд ПиттИсточник: Rex / Fotodom.ru

Брэд Питт находится на грани отчаяния из-за бесконечной судебной тяжбы с бывшей супругой, Анджелиной Джоли. Как сообщает TMZ, многолетнее противостояние за совместную недвижимость и бизнес вышло на новый виток: Джоли предпринимает попытки отсрочить финальный процесс еще на полгода, что ставит под удар все планы актера.

Питт рассчитывал, что 2026 год станет точкой в этом затяжном деле, однако из-за новых юридических маневров Джоли слушания рискуют сдвинуться на ноябрь 2027 года. Актер уже подал официальный протест в суд, утверждая, что подобные задержки наносят непоправимый вред его винодельческому бизнесу и лишают его возможности полноценно распоряжаться собственностью.

Главным камнем преткновения остается доля Джоли, которую она тайно продала российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, владельцу алкогольной империи Stoli Group. Питт называет Шефлера «враждебным соседом» и прямым конкурентом, который намеренно создает препятствия в управлении поместьем.