Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Том Холланд рассказал о работе с Мэттом Дэймоном над «Одиссеей» Нолана

Том Холланд и Мэтт Дэймон вместе снимаются в экранизации древнегреческой эпической поэмы Гомера
Том ХолландИсточник: Legion-Media.ru

Том Холланд, снимающийся в фильме Кристофера Нолана «Одиссея» рассказал о совместных съемках с Мэттом Дэймоном.

«Мы провели так много времени вместе, и я очень благодарен Мэтту за то, что он именно такой, каким я хотел бы его видеть», — признался 29-летний Холланд в новом интервью GQ, обсуждая свои предстоящие фильмы и сотрудничество с брендом одежды Vuori.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

55-летний Дэймон и Холланд играют мифологических греческих героев Одиссея и его сына Телемаха в новом фильме Кристофера Нолана, экранизации древнегреческой эпической поэмы Гомера.

«Он был лидером. Это был очень сложный фильм, и никто не работал усерднее, чем Мэтт», — заявил Холланд, отвечая на вопрос, давал ли ему Дэймон какие-либо «отеческие советы» во время совместной работы.

«Он всегда приходил на съемочную площадку с улыбкой на лице, был любезен и очень добр к съемочной группе. И я думаю, он действительно задал тон для всех, показав, как мы будем коллективно работать над этим фильмом», — отметил Том.

Холланд также признался, что Дэймон дал ему несколько мудрых советов, однако называть эти советы Том не стал.