Том Холланд рассказал о работе с Мэттом Дэймоном над «Одиссеей» Нолана

Том Холланд, снимающийся в фильме Кристофера Нолана «Одиссея» рассказал о совместных съемках с Мэттом Дэймоном.
«Мы провели так много времени вместе, и я очень благодарен Мэтту за то, что он именно такой, каким я хотел бы его видеть», — признался 29-летний Холланд в новом интервью GQ, обсуждая свои предстоящие фильмы и сотрудничество с брендом одежды Vuori.
55-летний Дэймон и Холланд играют мифологических греческих героев Одиссея и его сына Телемаха в новом фильме Кристофера Нолана, экранизации древнегреческой эпической поэмы Гомера.
«Он был лидером. Это был очень сложный фильм, и никто не работал усерднее, чем Мэтт», — заявил Холланд, отвечая на вопрос, давал ли ему Дэймон какие-либо «отеческие советы» во время совместной работы.
«Он всегда приходил на съемочную площадку с улыбкой на лице, был любезен и очень добр к съемочной группе. И я думаю, он действительно задал тон для всех, показав, как мы будем коллективно работать над этим фильмом», — отметил Том.
Холланд также признался, что Дэймон дал ему несколько мудрых советов, однако называть эти советы Том не стал.