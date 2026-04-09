Гвинет Пэлтроу трогательно поздравила сына с 20-летием

Гвинет Пэлтроу поздравила своего сына с особым днем. В среду, 8 апреля, 53-летняя звезда поделилась трогательным постом в социальных сетях в честь его 20-летия. Актриса, у которой есть сын Мозес и дочь Эппл от бывшего мужа, Криса Мартина, опубликовала селфи с именинником, а также несколько архивных семейных фотографий.
«С 20-летием (!!) тебя, Мозес Мартин! Ты — воплощение джентльмена: добрый, умный, внимательный и душевный, — начала Гвинет свой пост. — Невозможно выразить словами, насколько ты невероятен. Шлю тебе большой привет с западного побережья. Не забудь сегодня проверить почтовый ящик. Я тебя очень люблю. Мама», — трогательно поздравила сына актриса.
Мозес активно поддерживает свою маму на ее премьерах и пресс-конференциях, посещает красные дорожки, а также смотрит практически все ее новые картины.