Disney сократит тысячу рабочих мест

Как уточняет издание, Боб Игер, бывший генеральный директор Disney, вернулся на свой пост в 2022 году и сразу же приступил к масштабной реструктуризации. В рамках этой программы было уволено более восьми тысяч сотрудников. По информации от осведомленных источников, планы по будущим сокращениям начали разрабатываться еще до того, как Джош Д’Амаро занял должность нового главы компании.