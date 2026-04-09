Джонни Депп вернулся в Лос-Анджелес и запустил собственный бренд

Джонни Депп редко появляется на публике в Лос-Анджелесе. На этот раз он вышел на красную дорожку не ради премьеры фильма, а чтобы представить свой новый бренд рома. Звезда «Пиратов Карибского моря» представил Three Hearts, устроив вечеринку в театре Wilshire Ebell Theatre, собрав рок-легенд и звезд первой величины.
Стивен Тайлер из Aerosmith вел церемонию и выступал вместе с группой Деппа Hollywood Vampires. Также на сцену вышел Маттео Бочелли, сын легендарного итальянского тенора Андреа Бочелли. Среди звездных гостей были обладатель премии «Грэмми» Бек (Beck), фронтмен группы Queens of the Stone Age Джош Хомм и легендарный кинопродюсер Джерри Брукхаймер.
Депп, которого в последнее время редко можно увидеть на красных дорожках, позировал для фотографов и общался с гостями, отмечая дебют своего бренда карибского рома вместе с деловым партнером Бобби ДеЛеоном.
По данным издания Hollywood Reporter, Депп и ДеЛеон много лет вынашивали идею создать что-то, что прославило бы их дружбу и воздало должное богатому наследию карибского рома. Эта идея оформилась после того, как ураганы опустошили несколько островов Карибского бассейна, заставив их искать способы привлечь внимание к местным сообществам.
Джонни сам разработал дизайн бутылки, дополнив его символами из своих татуировок, отсылками к своим личным убеждениям и семье, в том числе к своей бывшей жене Ванессе Паради и их детям, Лили-Роуз и Джеку.
На бутылке гордо красуется флаг частного багамского острова Деппа — Литтл-Холлс-Понд-Кей.
«В роме хранится история островов. Его форму придают руки людей, которые выращивают тростник, сбраживают спирт и выдерживают его в течение долгого времени. Мы с Бобби хотели создать что-то, что бы чтило эту традицию и дружбу, которая ее вдохновила», — сказал Депп в официальном заявлении.