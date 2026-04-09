Загрузка павильонов кинозавода «Москино» достигает 100%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Павильоны кинозавода «Москино» полностью загружены, здесь постоянно ведутся съемки. Об этом сообщил журналистам руководитель АНО «Москино» Георгий Прокопов.
«Загруженность — 100%, то есть все наши павильоны загружены, здесь идут съемки, конкретно эта студия [виртуальная], которая появилась год назад — в конце прошлого марта открыли этот сетап — и уже достаточно высокая загрузка, которая позволяет говорить о том, что студия работает эффективно», — сказал Прокопов.
Он подчеркнул, что в виртуальном павильоне XOVP находится единственный в России крупнейший виртуальный сетап, состоящий из LED-экранов.
«Недавно было исследование крупного консалтингового британского агентства, которое провело исследование всех виртуальных продакшенов в мире, и, по их данным, студия, этот павильон на территории кинозавода “Москино”, входит в топ-5 студий по количеству выполненных проектов, там больше 60 проектов, и это самые крупные показатели из всех студий, которые сейчас действуют в мире. Здесь снимаются достаточно крупные проекты, которые сочетают в себе как стандартную технологию съемок в павильонах с декорациями вместе с современными технологиями съемки на LED-экранах», — отметил Прокопов.
Он добавил, что на кинозавод приезжают и производители из других стран, в числе которых Китай и Индия, особый интерес у них вызывает виртуальный павильон.
«Этот павильон их очень интересуют, технологии съемки, они рассматривают возможность съемки здесь либо выполнение постпродакшена на базе павильонов и технологий», — сказал Прокопов.
Кинозавод «Москино» является частью Московского кинокластера, который развивается в рамках проекта мэра «Москва — город кино», и является центром высокотехнологичного кинопроизводства России. В настоящее время на кинозаводе функционируют семь съемочных павильонов. В марте 2025 года на кинозаводе презентовали уникальную для России конструкцию из LED-экранов, или «шайбу», площадью свыше 300 кв. м. На базе кинозавода «Москино» реализовано более 150 разноформатных кинопроектов, в числе которых «Последний богатырь. Наследие», «Майор Гром», «Челюскин. Первые» и другие.