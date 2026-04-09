В основной конкурс Каннского кинофестиваля вошел 21 фильм

ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. В основном конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля будет представлена 21 картина. Об этом сообщили организаторы киносмотра за месяц до его открытия.
В частности, среди номинантов на главный приз картина «Горькое Рождество» (Amarga Navidad) испанского режиссера Педро Альмодовара, «Параллельные истории» (Histoires parall les) французского режиссера Асгара Фархади, «Жизнь Женщины» (La Vie d’une femme) режиссера Шарлин Буржуа-Таке, «Черный шар» (La bola negra) режиссеров Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво, «Трус» (Coward) режиссера Лукаса Донта, «Удивительное приключение» (L'Aventure r v e) режиссера Валески Гризебах, «Внезапно» (All of a Sudden) режиссера Рюсукэ Хамагути, «Неизвестная» (L'Inconnue) режиссера Артюра Арари, «Гаранс» (Garance) режиссера Жанны Эрри, «Барашек в ящике» (Sheep in the Box) режиссера Хирокадзу Корээды и «Надежда» (Hope) режиссера На Хон Джина.
Также в списке работ основного конкурса указаны «Голые заметки» (Nagi Notes) режиссера Кодзи Фукады, «Нежный монстр» (Gentle Monster) режиссера Мари Кройцер, «Наше спасение» (Notre Salut) режиссера Эмманюэля Марра, «Фьорд» (Fjord) режиссера Кристиана Мунджиу, «Ночные истории» (Histoires de la nuit) режиссера Леи Мисиус, «Мельница» (Moulin) режиссера Ласло Немеша, «1949» режиссера Павла Павликовского, «Мужчина, которого я люблю» (The Man I Love) режиссера Айры Сакса, «Любовь моя» (El ser querido) режиссера Родриго Сорогойена и «Минотавр» (Minotaur) режиссера Андрея Звягинцева.
79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2026 года. Жюри возглавит корейский кинорежиссер Пак Чхан Ук.