Он стал самым популярным человеком в мире после 12 апреля 1961 года. Тем удивительнее, что фильмов конкретно про самого Юрия Гагарина довольно мало, чаще это второстепенные герои или просто эпизоды. Вспоминаем, кто воплощал образ человека с самой красивой улыбкой, кого выбрала сама мама Юрия Алексеевича, а кого одобрил первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов.
Гагарин в детстве: Олег Орлов
Советский фильм «Так начиналась легенда» (1976) рассказывает о тяжелом военном детстве будущего космонавта. В 1941 году, когда Юре было семь лет, в их деревню в Смоленской области вошли фашисты: семья лишилась дома, старших детей угнали в Германию на работы. В этих нечеловеческих условиях мальчику пришлось помогать родителям выживать и бороться за близких как взрослому.
Роль будущего Героя СССР исполнил 11-летний Олег Орлов, которого выбрали из более чем 30 тысяч мальчиков. Причем окончательное решение принимал не режиссер, а мама Юрия Гагарина — Анна Тимофеевна — вместе с космонавтом Алексеем Леоновым. По воспоминаниям Орлова, при первой встрече она обняла его и расплакалась — настолько он напомнил ей сына. После этого сомнений не осталось. В итоге Орлов не стал связывать жизнь с кино, выбрав сферу технологий: сегодня он руководит IT-отделом в крупной компании.
Первый фильм-биография Гагарина: Ярослав Жалнин
Картина «Гагарин. Первый в космосе» (2013) остается единственным полнометражным фильмом, подробно рассказывающим о жизни первого космонавта. Создатели подошли к работе максимально внимательно и заручились поддержкой семьи Гагарина.
Главную роль исполнил Ярослав Жалнин, которому на момент съемок было 27 лет. Актер серьезно готовился к роли, изучал архивные материалы и особенно был впечатлен письмом Гагарина жене, написанным накануне полета. Его должны были передать в случае трагического исхода — по сути это была предсмертная записка. В письме Гагарин рассуждал о долге и чести, а сама семья увидела его только после гибели космонавта в авиакатастрофе.
Образ, который одобрил космонавт Леонов: Виталий Урсу
В международном документально-художественном проекте «Битва за космос» (2005), снятом совместно Россией, Великобританией, Германией и США, рассказывается о соперничестве СССР и США в освоении космоса.
Юрий Гагарин появляется в третьей и четвертой сериях, и его роль исполнил молдавский актер Виталий Урсу. Готовясь к съемкам, он пересмотрел большое количество архивной хроники, чтобы точно передать мимику и движения Гагарина, но сознательно не углублялся в биографию, чтобы избежать шаблонности. Работу актера высоко оценил Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос, — и даже подарил ему фотографию с подписью «Юрию Гагарину».
Дважды Гагарин: Дмитрий Муляр
События фильма «Космос как предчувствие» (2005) разворачиваются незадолго до полета 12 апреля 1961 года. В финале появляется молодой военный летчик с узнаваемой улыбкой — его фамилия не называется, но зрителю очевидно, что это Гагарин.
Эту роль исполнил Дмитрий Муляр, который старался передать внутренний свет и спокойствие космонавта. Позже он вновь вернулся к этому образу, сыграв Гагарина в документальном сериале «Наш космос» (2011).
Сомневающийся герой: Валентин Кузнецов
В драме «Бумажный солдат» (2008) в центре сюжета — врач, отвечающий за подготовку космонавтов к первому полету. Действие происходит в апреле 1961 года.
Образ Гагарина в фильме второстепенный, его фамилия не произносится, но узнаваемость не вызывает сомнений. Роль исполнил Валентин Кузнецов. Актер отмечал, что хотел показать не легенду, а человека — с сомнениями и внутренними переживаниями. Картина Алексея Германа-младшего получила приз Венецианского кинофестиваля за режиссуру.