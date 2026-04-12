Роль будущего Героя СССР исполнил 11-летний Олег Орлов, которого выбрали из более чем 30 тысяч мальчиков. Причем окончательное решение принимал не режиссер, а мама Юрия Гагарина — Анна Тимофеевна — вместе с космонавтом Алексеем Леоновым. По воспоминаниям Орлова, при первой встрече она обняла его и расплакалась — настолько он напомнил ей сына. После этого сомнений не осталось. В итоге Орлов не стал связывать жизнь с кино, выбрав сферу технологий: сегодня он руководит IT-отделом в крупной компании.