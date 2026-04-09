В Ростове-на-Дону начался первый этап съемок фильма «Баста. Начало игры». Роль музыканта исполняет Слава Копейкин, ставший известным после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Возлюбленную Басты воплощает на экране актриса Ксения Трейстер. Режиссером проекта стал Стас Иванов, известный по сериалу «ЮЗЗЗ».
Съемочная группа работает в знаковых для Басты местах. В кадр попадет тот самый поезд, на котором в 1999 году Василий Вакуленко с товарищами гастролировал по более чем 20 городам юга России. А в доме культуры «Энергетик» специально для фильма воссоздали атмосферу легендарного клуба Команчерро, где Баста делал первые шаги на сцене.
Как отметил режиссер Стас Иванов, рубеж веков стал временем расцвета молодежных субкультур. Хип-хоп оказался среди самых влиятельных, сплотив вокруг себя целое поколение и изменив его стиль и мировоззрение.
«Это был настоящий субкультурный бум. С появлением хип-хоп движения молодые люди получили доступный способ, как спрятаться в уличной культуре от рутины, проблем на учебе и дома. Как быть ярким, крутым и интересным. Об этом мы собственно и рассказываем — о возникновении этого стиля на юге России — в Ростове-на-Дону, который я считаю одной из колыбелей русского хип-хопа», — пояснил постановщик.
«С самого начала обсуждений мы поняли — здесь нельзя действовать по шаблону. Опыт создания биографических картин научил нас главному: зритель сразу распознает фальшь. А Вася — артист, чье творчество строится на абсолютной честности», — отметил продюсер Тимур Вайнштейн.
Особое внимание создатели уделяют достоверности в изображении героев, их характеров и отношений. Повествование опирается на воспоминания друзей и близких Василия Вакуленко. Съемки проходят в реальных квартирах и дворах, где молодой музыкант рос, писал первые треки, переживал взлеты и падения, влюблялся и просто жил.
В актерский ансамбль картины также вошли Юрий Насонов, Егор Кенжаметов, Александра Урсуляк, Василий Неверов и другие.
Производством фильма занимаются Кинокомпания ТЕМП и онлайн-кинотеатр START при участии телеканала НТВ. Дистрибьютором выступит компания «Атмосфера кино». Дата премьеры картины пока неизвестна.