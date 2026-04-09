На Киностудии Горького пройдут лекции от экспертов киноиндустрии

В преддверии вручения наград представители экспертного совета проводят открытые беседы о том, как построить карьеру в сфере кино. Кастинг-директор Анна Кеворкова («Викинг», «Союз Спасения», «Любовь Советского Союза»), встреча с которой состоялась 6 апреля, рассказала о тонкостях работы со звездами, а 9 апреля в Кинокампусе Киностудии Горького художник по гриму Екатерина Одинцова («Два холма», «Комбинация», «Лед 3», «Алиса в стране Чудес») поделится своим опытом и знаниями о том, какую роль грим играет в создании характера персонажа.