На Киностудии Горького пройдут лекции от экспертов киноиндустрии

На Киностудии Горького стартовали паблик-токи с участием опытных профессионалов кинопроизводства. Эксперты индустриальной премии «ЦЕХ. За кадром» поделятся секретами своих специальностей и дадут советы начинающим.
Премия «ЦЕХ. За кадром» ориентирована на тех специалистов отечественной киноиндустрии, чья работа обычно скрыта от широкой публики: кастинг-директоров, художников по костюму и гриму, звукорежиссеров и других профессионалов кино.
Первая церемония награждения премией «ЦЕХ. За кадром» состоится в конце апреля 2026 года. Учредителем награды выступает Правительство Москвы, организаторами — Киностудия Горького и «Москино», входящие в Московский кинокластер. Кино Mail — информационный партнер премии.
В преддверии вручения наград представители экспертного совета проводят открытые беседы о том, как построить карьеру в сфере кино. Кастинг-директор Анна Кеворкова («Викинг», «Союз Спасения», «Любовь Советского Союза»), встреча с которой состоялась 6 апреля, рассказала о тонкостях работы со звездами, а 9 апреля в Кинокампусе Киностудии Горького художник по гриму Екатерина Одинцова («Два холма», «Комбинация», «Лед 3», «Алиса в стране Чудес») поделится своим опытом и знаниями о том, какую роль грим играет в создании характера персонажа.
10 апреля постановщик сцен с животными в кино Екатерина Мамакина, работавшая на таких проектах, как «Август. Восьмого», «Лермонтов», «Лихие», расскажет о трудностях и особенностях своей профессии. 17 апреля в зале «Горький Холл» пройдет встреча с основателем киностудии Bosfor Pictures Иваном Яковенко («Здесь был Юра», «Шурале», «Космос засыпает»). Продюсер проведет разговор о съемках и продвижении авторского кино.
Подробности о лекциях можно узнать на сайте. Вход свободный по предварительной регистрации (количество мест ограничено).