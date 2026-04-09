На кинозаводе «Москино» откроют семь новых павильонов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Еще семь новых съемочных павильонов, в числе которых один для подводных съемок, планируют открыть на территории кинозавода «Москино» в этом году. Об этом сообщил журналистам руководитель АНО «Москино» Георгий Прокопов.
«На территории кинозавода в этом году у нас завершается строительство большого количества новых павильонов, мы планируем открыть еще порядка семи павильонов. Площадка развивается, я думаю, что она будет одной из самых востребованных высокотехнологичных площадок в городе», — сказал он.
Он уточнил, что речь идет о стандартных павильонах для съемок разной размерности, например на 1,5, 2 или 3 тыс. кв. м. Кроме того, будет завершен первый водный павильон с чашей глубиной 9 м. «Там можно будет вести подводные съемки, например, когда вам нужно “утопить” машину или снять какую-то сцену с артистами под водой, это можно будет сделать в водном павильоне», — пояснил Прокопов.
Кроме того, на кинозаводе сделают отдельный комплекс павильонов под интерьерные съемки квартир и офисов. «Сейчас снимаются шорт-драмы, вертикальные форматы, им нужно очень часто большое количество разных интерьеров, квартир, офисов, чтобы можно было зайти в один объект и в одном объекте снять сразу много разных интерьеров. Вот такой павильон мы тоже планируем открыть», — пояснил он.
Прокопов отметил, что из специальных площадок на кинозаводе сейчас действует павильон «Полицейский участок», где можно снять сцены «в полиции».