Умерла актриса из «Невского» и «Великолепной пятерки» Галина Козулина

На 69-м году жизни скончалась актриса театра и кино Галина Козулина, известная по ролям в сериалах «Невский» и «Великолепная пятерка». Об этом aif.ru сообщили в ее окружении.
«Галина Эльбрусовна умерла 7 апреля после продолжительной болезни», — сказала собеседница издания.
Знаменитость родилась 21 сентября 1957 года. В 1979 году окончила Свердловское театральное училище по специальности «актер драматического театра». Она играла в театрах Магнитогорска, Читы, Орла, Воркуты и Архангельска.
На сцене Русского театра драмы в Петрозаводске она сыграла порядка 40 ролей.
Кроме того, она помогала одиноким и инвалидам, покупала им продукты, гуляла с ними и привозила продукты. Галина Козулина была руководителем и членом совета «Ассоциации общественных организаций инвалидов Карелии», искала и находила средства на лечение и операции нуждающимся. Даже брала дежурства в Железнодорожной больнице в качестве санитарки.
Галина Козулина также играла в кино. Она снималась в фильме «Ананас», сериалах «Великолепная пятерка», «Невский», «Свои» и других.