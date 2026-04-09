Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса из «Невского» и «Великолепной пятерки» Галина Козулина

Галина Козулина умерла в возрасте 68 лет. Актрисы не стало 7 апреля
Умерла актриса из «Невского» и «Великолепной пятерки» Галина КозулинаИсточник: Аргументы и факты

На 69-м году жизни скончалась актриса театра и кино Галина Козулина, известная по ролям в сериалах «Невский» и «Великолепная пятерка». Об этом aif.ru сообщили в ее окружении.

«Галина Эльбрусовна умерла 7 апреля после продолжительной болезни», — сказала собеседница издания.

Знаменитость родилась 21 сентября 1957 года. В 1979 году окончила Свердловское театральное училище по специальности «актер драматического театра». Она играла в театрах Магнитогорска, Читы, Орла, Воркуты и Архангельска.

На сцене Русского театра драмы в Петрозаводске она сыграла порядка 40 ролей.

Кроме того, она помогала одиноким и инвалидам, покупала им продукты, гуляла с ними и привозила продукты. Галина Козулина была руководителем и членом совета «Ассоциации общественных организаций инвалидов Карелии», искала и находила средства на лечение и операции нуждающимся. Даже брала дежурства в Железнодорожной больнице в качестве санитарки.

Галина Козулина также играла в кино. Она снималась в фильме «Ананас», сериалах «Великолепная пятерка», «Невский», «Свои» и других.