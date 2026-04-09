Актриса Джулианна Мур поздравила свою дочь Лив Фрейндлих с 24-летием, опубликовав в соцсети серию фотографий именинницы.
«Мой любимый весенний день — день, когда ты родилась. С днем рождения! Я очень люблю тебя», — обратилась звезда к дочери в подписи к посту.
Поклонники актрисы активно отреагировали на снимки, оставляя теплые комментарии. Многие отметили внешнее сходство матери и дочери.
«Какая естественная красота», «Богиня», «Она так прекрасна», «Невероятная», «Боже, она же твоя копия», «Вы просто близнецы», «Безумно красивая, вся в маму», «Такая классическая красота, как у матери», — писали подписчики актрисы.
Ранее Джулианна Мур показала, как выглядит без макияжа в 65 лет.