48-летнего Тома Харди высмеяли за фото на пляже: «Раньше был таким красавцем»

Отдых на Барбадосе обернулся для голливудского актера Тома Харди волной критики из-за его внешнего вида. Фотографии звезды, сделанные папарацци 8 апреля, опубликовал сайт Daily Mail.
На снимках Харди вместе с супругой Шарлоттой Райли отдыхает на пляже. Актер, запечатленный в плавках и без футболки, продемонстрировал публике свое татуированное тело. Однако внимание пользователей сети привлекли не рисунки, а лишние килограммы, которые, по их мнению, набрал артист.
В комментариях под фотографиями развернулась жесткая дискуссия. «Почему у него так вздулся живот? Эти татуировки просто ужасны», «Фу, как жаль! Он раньше был таким красавцем и обладал прекрасной фигурой», «Он мне нравится, но ему всего 48, так что он совсем запустил себя, и эти ужасные татуировки только усугубляют ситуацию…», «Он выглядит ужасно», — писали пользователи в сети.
Ранее жена Тома Харди рассказала, как поддерживает семейную гармонию с актером.