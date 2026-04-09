Умер 35-летний актер из сериала «Игра престолов»

Актер Майкл Патрик умер в 35 лет после борьбы с неизлечимой болезнью
Майкл Патрик / фото: соцсети
Майкл Патрик / фото: соцсети

Ирландский актер Майкл Патрик скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщила его жена Наоми в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

По словам супруги Патрика, актера госпитализировали 30 марта. 8 апреля он скончался после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Это прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов. Болезнь приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Последние годы жизни артист передвигался на инвалидной коляске. Ему диагностировали заболевание 1 февраля 2023 года.

«Словами не описать, насколько мы убиты горем. Не раз говорилось, что Мик вдохновлял всех, кому посчастливилось общаться с ним, не только в последние несколько лет, пока он болел, но и в течение каждого дня своей жизни. Он прожил такую насыщенную жизнь, какую только может прожить человек. Радость, душевный подъем, заразительный смех. Настоящий титан среди рыжеволосых мужчин», — поделилась жена актера.