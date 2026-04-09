Дочь Джона Траволты дебютировала на престижной модной премии. Элла Блю Траволта, которой 26 лет, посетила церемонию вручения наград Fashion Trust U.S Awards, появившись перед фотографами в эффектном облегающем платье.
Ее отец, звезда культового «Криминального чтива», не скрывал эмоций. Он поделился в своем блоге восхищением, написав, что очень гордится своей «маленькой девочкой».
Это не первый выход Эллы Блю в мир высокой моды. В 2022 году она уже вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Тогда она представляла новую коллекцию легендарного дизайнера Карла Лагерфельда в образе с брючным костюмом и кружевным боди.
Джон Траволта не раз говорил о многогранном таланте дочери. По словам актера, она легко осваивает новые для себя сферы и быстро демонстрирует в них серьезные успехи.
Ранее дочь Джона Траволты снялась для обложки журнала.