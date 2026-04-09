Николь Кидман в прозрачном наряде с «чешуей» посетила премьеру сериала

Звезда предстала перед публикой на премьере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Николь Кидман и Эль ФаннингИсточник: Legion-Media.ru

В Нью-Йорке состоялась премьера комедийного сериала «У Марго проблемы с деньгами», в котором приняли участие Эль Фаннинг и Николь Кидман.

58-летняя Кидман предстала на красной дорожке в черно-белом наряде от бренда Schiaparelli с «чешуей» и прозрачными вставками. Звезда «Мулен Руж» собрала волосы наверх, оставив челку. Свой образ актриса дополнила босоножками на каблуках и серебряными кольцами.

28-летняя звезда «Сентиментальной ценности» Эль Фаннинг выбрала брючный костюм от Givenchy в полоску. Главным аксессуаром номинированной на «Оскар» актрисы стал ярко-красный кожаный галстук, завязанный узлом. Образ дополнила алая помада и распущенные волосы.

Николь Кидман и Эль ФаннингИсточник: Legion-Media.ru

В своем личном блоге Николь Кидман также поделилась фотографиями, сделанными в этот день в залах кинотеатра, где состоялась премьера.

Николь Кидман / фото: соцсети

«Потрясающая», «Ты великолепна!», — отреагировали поклонники.

Николь Кидман / фото: соцсети

Сериал «У Марго проблемы с деньгами», созданный сценаристом Дэвидом Э. Келли, — это смелая и трогательная комедийная драма о недавно бросившей колледж Марго (Эль Фаннинг), дочери официантки (Мишель Пфайффер) и профессионального рестлера (Ник Офферман). Девушка вынуждена в одиночку справляться с новорожденным ребенком и растущей горой счетов.

Премьера сериала состоится 15 апреля.