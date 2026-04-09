«Союзмультфильм» не планирует заменять представителей креативных профессий ИИ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» не планирует заменять представителей креативных профессий искусственным интеллектом, интеграция нейросетей коснется производственной рутины. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе киностудии.
«Киностудия “Союзмультфильм” уже интегрировала технологии ИИ в производственный процесс, однако, нейросети будут применяться в механических процессах вместо инструментария предыдущего поколения. Вся творческая составляющая: идеи, режиссура, разработка персонажей, монтаж и др. останется в ведении креативных кадров, главной ценности студии», — сообщили в пресс-службе.
Как отметила креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных, в киностудии убеждены, что мастерство и креатив всегда останутся за человеком. «Поэтому использование нейросетей как актуальной технологии коснется только рутинных процессов, с целью их оптимизации. Творческая и художественная составляющая по-прежнему останутся на стороне специалистов киностудии», — привели ее слова в пресс-службе.
По ее словам, нейросети, к примеру, помогают быстрее нарисовать фон, расставить свет и найти ошибки в кадрах, сделать тест или черновую озвучку, чтобы режиссер понял ритм сцены до записи актеров.
Ранее председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в интервью ТАСС сообщила, что киностудия в перспективе ближайшего года полностью перейдет на гибридную модель производства, сочетающую традиционную анимацию и технологии искусственного интеллекта.