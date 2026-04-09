«Союзмультфильм» не планирует заменять представителей креативных профессий ИИ

Как отметила креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных, в киностудии убеждены, что мастерство и креатив всегда останутся за человеком. «Поэтому использование нейросетей как актуальной технологии коснется только рутинных процессов, с целью их оптимизации. Творческая и художественная составляющая по-прежнему останутся на стороне специалистов киностудии», — привели ее слова в пресс-службе.