Зендая сделала татуировку, посвященную возлюбленному Тому Холланду. На премьере третьего сезона сериала «Эйфория» актриса продемонстрировала татуировку с его инициалом, сообщает Daily Mail.
Выходя на красную дорожку, Зендая выбрала шоколадное макси-платье с глубоким вырезом на спине, который позволил разглядеть новый рисунок на ее ребрах. Тату представляет собой миниатюрную букву «Т». По данным издания, она была сделана в честь Холланда.
Образ знаменитости дополнила укладка с эффектом мокрых волос и яркий макияж. Она нанесла черные стрелки, румяна, использовала контуринг и помаду. Актриса обошлась без бюстгальтера под вечерним нарядом.
