На экраны вышла долгожданная миллионами фанатов экранизация бестселлера «Твое сердце будет разбито» — история о подростковой любви и школьном буллинге. Главную женскую роль в ней сыграла 18-летняя Вероника Журавлева. Что известно о юной звезде российского кино, в каких проектах ее можно увидеть и что с личной жизнью девушки — рассказываем в материале Кино Mail.
Кто такая Вероника Журавлева
Актриса родилась 24 июля 2007 года в Москве и с детства была связана с творчеством: занималась в музыкальной школе имени Моцарта и параллельно проходила актерскую подготовку. Сейчас она студентка первого курса Театрального училища имени Щепкина, где она учится под руководством актера и режиссера Алексея Дубровского.
Несмотря на юный возраст, у девушки уже есть серьезный опыт работы перед камерой. Она обучалась в студии «Ералаш», киношколе «Цех» и Высшей школе кино и телевидения «Останкино», а также выходила на театральную сцену. В ее фильмографии — более 20 проектов, однако главную роль она впервые получила именно в фильме «Твое сердце будет разбито».
Где снималась Вероника Журавлева
Дорогу в кино, как это часто бывает, маленькой Нике открыл киножурнал «Ералаш». В восемь лет она снялась в эпизодах «Смотри, как я!», «Настоящая», «Обжора».
В начале 2020-х Журавлеву начали приглашать в более крупные проекты. Она появилась в эпизодах сериалов «След», «Настенька», «Любопытная Варвара», «Плакса», однако наибольшую известность получила благодаря роли Саши Федотовой в сериале «Папины дочки. Новые».
В 2026 году ожидается крупная премьера сериала с участием Вероники — костюмированной мелодрамы «История его служанки», которую уже называют российским ответом «Бриджертонам». Проект создается для онлайн-кинотеатра «Иви» совместно с компанией Russian Code и позиционируется как масштабная семейная сага с несколькими сюжетными линиями.
Журавлева исполнила роль Юлии — одной из героинь центральной романтической линии. Ее персонаж входит в историю юной влюбленной пары, которую она играет вместе с Михаилом Сотниковым, и именно через их отношения раскрываются ключевые повороты сюжета.
Как Вероника Журавлева попала в фильм «Твое сердце будет разбито»
О том, что роман красноярской писательницы Анны Джейн (настоящее имя — Анна Потапкина) будет экранизирован, объявили в декабре 2024 года. Изначально продюсеры рассматривали на главную роль Анну Пересильд — звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Позже Вероника рассказывала, что поклонники книги буквально завалили ее сообщениями с просьбой попробовать себя на роль Полины — настолько она подходила под описание героини. Актриса прошла несколько этапов кастинга и в итоге получила роль. Похожая история произошла и с ее партнером — 28-летним Даниэлем Вегасом. Продюсеры подчеркивали, что при выборе актеров старались учитывать мнение аудитории.
С кем встречается Вероника Журавлева
Поклонникам часто хочется, чтобы экранная история любви продолжалась и в реальной жизни. Однако занято ли сердце актрисы, неизвестно. Вероника активно ведет соцсети, но при этом умело сохраняет личную жизнь вне публичного пространства.