Habertürk TV: в Стамбуле в ходе антинаркотической операции задержали Бурака Дениза

СТАМБУЛ, 9 апреля. /ТАСС/. Турецкий актер Бурак Дениз, снявшийся в десятках рейтинговых сериалов и получивший широкую известность благодаря картине «Королева ночи», задержан в Стамбуле в рамках антинаркотической операции полиции. Об этом сообщил телеканал Habertürk TV.
Всего задержаны 11 человек из 14, в отношении которых есть решение прокуратуры о взятии под стражу. В их числе рэпер Эндер Эроглу, более известный под псевдонимом Норм Эндер.
Во вторник сообщалось о задержании девяти представителей шоу-бизнеса и кино, в том числе актера Ибрагима Челиккола, известного по сериалам «Дом, в котором ты родился — твоя судьба», «Полет птицы», и популярных поп-исполнителей Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо. Они подозреваются в употреблении, хранении и распространении наркотиков.
В Турции, главным образом в Стамбуле, в последние несколько месяцев регулярно проводятся крупные антинаркотические операции. Ранее сообщалось о задержании нескольких десятков человек, в том числе известных актеров, тележурналистов, блогеров. В феврале стамбульский суд наложил арест на пятизвездочный отель Bebek на берегу Босфора, где, по данным полиции, проводились вечеринки, на которых представители местной элиты употребляли наркотики.