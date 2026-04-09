Писательница Фрида Макфадден, чей роман «Служанка» лег в основу кассового триллера «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред, раскрыла свое настоящее имя. В интервью изданию USA Today она объявила, что ее зовут Сара Коэн, а в обычной жизни она работает врачом-неврологом.
«Я на том этапе карьеры, когда мне надоело хранить это в секрете, — заявила Коэн. — Мне надоели споры — реальный ли я человек, или под моим псевдонимом на самом деле пишут трое мужчин. Я реальный человек, у меня есть настоящее имя, и мне нечего скрывать».
Долгое время писательница скрывала свою личность. Даже на премьере фильма «Горничная» в 2025 году она появилась в парике и очках, чтобы остаться неузнанной.
«Моей главной целью было сохранить секрет, пока я не буду готова уйти с врачебной должности, — пояснила Сара Коэн. — Я не хотела, чтобы коллеги внезапно все узнали и это помешало бы мне выполнять свою работу».
Коэн рассказала, что взяла перерыв в своей практике через год после публикации книги «Служанка» в 2022 году. Она пыталась скрыть свой псевдоним, но в итоге коллеги все равно ее узнали. Коэн рассказала, что они отнеслись к ее писательству «очень доброжелательно» и согласились сохранить ее личность в тайне.
С 2023 году Сара сосредоточилась на писательской карьере. Она по-прежнему хочет использовать свой псевдоним.
Драматический триллер «Горничная» режиссера Пола Фига вышел в 2025 году и собрал почти 400 миллионов долларов по всему миру. По сюжету, девушка Милли (Суини), устраивается домработницей в дом обеспеченной супружеской пары Нины (Сайфред) и Эндрю (Брэндон Скленар). Постепенно Милли понимает, что хозяева скрывают жуткую тайну.
Сейчас ведется работа над сиквелом картины с участием Сидни Суини и присоединившейся к касту Кирстен Данст. Его премьера запланирована на 17 декабря 2027 года.