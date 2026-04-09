Слащева: необходимо создавать условия для появления национальных героев

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Мультипликационной индустрии для создания новых национальных героев необходимо, создавая условия для объединения поколений, знакомить молодое поколение с образами и сюжетами отечественной культуры. Таким мнением в интервью ТАСС поделилась генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
«Что касается создания национальных героев, то здесь оказывает влияние множество факторов, можно провести множество исследований, однако, все равно столкнуться с фактором неожиданности. Задача индустрии — давать множество вариантов, знакомить юных зрителей со знаковыми для нашей культуры образами и сюжетами, создавать условия для объединения поколений», — сказала собеседница агентства.
Ранее в беседе с ТАСС режиссер и продюсер Артем Михалков заявил о необходимости создания нового современного героя в отечественной анимации, который смог бы повторить успех Чебурашки и стать близким зрителям разных поколений.