Фильм «Матроскин. Начало» станет приквелом лайв-экшен франшизы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Фильм «Матроскин. Начало» станет приквелом анимационно-игровой франшизы о персонаже. Картина расскажет о жизни кота Матроскина до встречи с дядей Федором, рассказала в интервью ТАСС генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
«Одной из самых ожидаемых является разрабатываемая совместно с Киностудией имени Горького лайв-экшен франшиза о коте Матроскине. Первый фильм — “Матроскин. Начало” — станет приквелом истории», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что картина расскажет о жизни персонажа до встречи с дядей Федором.