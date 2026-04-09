Фильм «Матроскин. Начало» станет приквелом лайв-экшен франшизы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Фильм «Матроскин. Начало» станет приквелом анимационно-игровой франшизы о персонаже. Картина расскажет о жизни кота Матроскина до встречи с дядей Федором, рассказала в интервью ТАСС генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.