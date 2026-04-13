О космосе, «Оскаре» и Юре Борисове. Большое интервью с Сергеем Гилевым

Сергей Гилев: Мне кажется, товарищ режиссер, наш драматург, продюсеры решили с самого начала хорошенько подстраховаться, чтобы и в суд на них никто не подал, и просто так никто не обвинял в том, что они снимали про настоящего человека, а наснимали что попало. Хотя они не собирались ничего оскорбительного делать, но у меня ощущение, что на всякий случай они решили его переименовать и снять фильм как бы по мотивам. Поэтому у нас не Клушанцев, а Беренцев. И это обидно, на самом деле, потому что получается, что бедняга Клушанцев так и не получил настоящий байопик. Есть, получается, байопик у фильма «Планета бурь». Но, с другой стороны, и мне так легче, потому что я ведь не знаю, какой был Клушанцев. Наш режиссер Миша — выдающийся человек и знает все архивы насквозь, но даже он не смог мне найти видео, где Клушанцев ходит, разговаривает, где мы видим, какой он. Только фотографии у нас есть и дневники, написанные его рукой, которые я читал, впитывая его интонации.