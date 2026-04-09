Суд вынес приговор «королеве кетамина» по делу о смерти Мэттью Перри

«Кетаминовая королева» Джасвин Сангха, продавшая актеру Мэттью Перри последнюю дозу вещества, получила 15 лет тюрьмы, передает NBC.
Телеканал сообщает, что 42-летняя гражданка США и Великобритании признала себя виновной по пяти пунктам обвинения по делу о смерти знаменитости, в том числе в хранении и распространении наркотиков, которые привели к смерти и серьезным телесным повреждениям ее покупателей.
На суде женщина раскаялась в своих «ужасных решениях» и их трагических последствиях, и заявила, что молится о прощении каждый день.
В материалах обвинения отмечалось, что Сангха продолжала торговать наркотиками даже после того, как узнала, что они привели к смерти Перри. Отчим актера Кит Моррисон похвалил судью за вынесение «весьма аргументированного приговора».
Ранее сообщалось, что мачеха Мэттью Перри потребовала максимальный срок для его поставщицы наркотиков.