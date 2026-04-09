Суд вынес приговор «королеве кетамина» по делу о смерти Мэттью Перри

Американка Джасвин Сангха приговорена к 15 годам тюрьмы за смерть Мэттью Перри
Мэттью ПерриИсточник: Rex / Fotodom.ru

«Кетаминовая королева» Джасвин Сангха, продавшая актеру Мэттью Перри последнюю дозу вещества, получила 15 лет тюрьмы, передает NBC.

Телеканал сообщает, что 42-летняя гражданка США и Великобритании признала себя виновной по пяти пунктам обвинения по делу о смерти знаменитости, в том числе в хранении и распространении наркотиков, которые привели к смерти и серьезным телесным повреждениям ее покупателей.

На суде женщина раскаялась в своих «ужасных решениях» и их трагических последствиях, и заявила, что молится о прощении каждый день.

В материалах обвинения отмечалось, что Сангха продолжала торговать наркотиками даже после того, как узнала, что они привели к смерти Перри. Отчим актера Кит Моррисон похвалил судью за вынесение «весьма аргументированного приговора».

Ранее сообщалось, что мачеха Мэттью Перри потребовала максимальный срок для его поставщицы наркотиков.