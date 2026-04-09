Слава Копейкин рассказал, что похудел на 12 кг ради роли Басты

Актер сбросил вес за три месяца в рамках подготовки к роли рэпера
Слава Копейкин / фото: пресс-служба

Чтобы перевоплотиться в рэпера Басту (Василия Вакуленко) в его автобиографическом фильме, актер Слава Копейкин прошел через жесткую физическую трансформацию.

В интервью Мадонне Мур он сообщил, что сбросил 12 килограммов всего за три месяца. Сейчас, по словам Копейкина, идет подготовительный этап перед началом съемок. Для достижения цели артист кардинально изменил режим: сократил питание и увеличил спортивные нагрузки. Секрет он описал коротко: «Не есть и заниматься кардио».

Слава Копейкин на съемках фильма «Баста. Начало игры»

Ранее, в январе, актер уже заявлял, что не готов к необратимым изменениям внешности для работы. Делать постоянную татуировку ради роли он считает излишним, но при этом открыт для временных экспериментов с образом.

Об участии Копейкина в проекте под рабочим названием «Баста. Начало игры» стало известно в марте. Он охарактеризовал Вакуленко как «маэстро всея русского рэпа», однако детали своей роли раскрывать отказался.

Слава Копейкин на съемках фильма «Баста. Начало игры»

Широкую известность Славе Копейкину принесла роль Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В начале 2026 года в разговоре с kp.ru актер признался, что поклонники шоу иногда путают его из-за внешнего сходства с другим актером — Никитой Кологривым.

Ранее Слава Копейкин рассказал о своих навыках.