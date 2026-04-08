Екатерина Волкова обратилась к Дронову в день его 55-летия: «Лучший киномуж»

Екатерина Волкова в личном блоге разместила совместное фото с Георгием Дроновым. Актриса напомнила, что у ее партнера по сериалу «Воронины» юбилей — 7 апреля ему исполнилось 55 лет.
Артистка трогательно поздравила его с праздником и отметила, что мечтает еще встретиться с ним на съемочных площадках.
«Егорушка, дорогой, ты отличник во всем. И эти две пятерки в твоем возрасте тому прямое доказательство. Будь здоров. Будь востребован в нашем киномире. Ты шикарный партнер, и я надеюсь, что мы еще встретимся на съемочной площадке или же на сцене. С днем рождения, лучший киномуж», — написала Волкова.
Екатерина Волкова и Георгий Дронов сыграли супружескую пару — Веру и Костю Ворониных — в сериале «Воронины». Премьера состоялась в 2009 году.
Сериал выходил в эфир десять лет. В 2024-м вышел сиквел проекта — «Костя — Вера», в котором актеры вернулись к своим ролям. По сюжету, Маша Воронина, дочь Веры и Кости, подросла и привела в дом своего возлюбленного. Костя был против избранника девушки и всеми силами пытался их поссорить и выпроводить молодого человека из своего дома.
Не все зрители оценили продолжение сериала. Некоторые раскритиковали создателей проекта за сюжет, а также за то, что не увидели на экране Марию Ильюхину, исполнительницу роли Маши Ворониной в оригинальной части.
Ранее Георгий Дронов беседе с ТВ Mail высказался о критике сиквела.