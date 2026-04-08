Паулина Андреева показала, как проводит время в Лондоне

Паулина Андреева уехала в Лондон. 37-летняя актриса поделилась серией новых снимков, сделанных в столице Великобритании. Звезда сериала «Оттепель» позировала в метро.
Также Андреева показала фото с композитором Игорем Вдовиным. Он ранее работал с ней над созданием сериала «Актрисы». Проект был снят Федором Бондарчуком по сценарию Андреевой. Вдовин написал музыку.
Артистка также успела побывать в лондонских музеях и посетить местное кладбище.
Весной 2025 года Паулина Андреева подтвердила слухи о расставании с Федором Бондарчуком после девяти лет брака. Новости о том, что пара рассталась, появились еще в 2024-м, но они долго не комментировали их.
Звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» отметила, что решила рассказать правду о переменах в личной жизни, чтобы избежать различных слухов. Она поблагодарила режиссера за совместно прожитые годы. У звезд есть общий пятилетний сын Иван.
Недавно появилась информация о том, что Бондарчук строит отношения с 49-летней Викторией Исаковой.