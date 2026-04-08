Брат Кэтрин О’Хары рассказал о последних днях ее жизни: «Почти не разговаривала»

Брат Кэтрин О’Хары поделился воспоминаниями о последних днях жизни сестры. В подкасте Dreams of Our Loved Ones Майкл рассказал, что в конце жизни актриса «почти не разговаривала» с другими людьми. Брат и сестра редко общались: актриса жила в Лос-Анджелесе, вдали от близких, и не любила телефонные разговоры.
Незадолго до смерти Кэтрин приснилась брату — сон пришел за несколько дней до трагедии. Майкл описал его как трогательное прощание. Позже ему приснился еще один яркий сон. В нем Кэтрин находилась в новом доме, который ремонтировала, и сказала, что брат может оставаться, когда пожелает.
«Я всегда дорожу моментами, когда могу встретиться с любимым человеком во сне. Любовь никуда не исчезает. Близкие всегда остаются с нами», — высказался он.