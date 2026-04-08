53-летний Виторган показал редкое фото с повзрослевшим сыном от Собчак

53-летний Максим Виторган опубликовал в соцсетях совместный снимок с сыном от 44-летней Ксении Собчак. Платону девять лет, он носит двойную фамилию Виторган-Собчак.
По словам актера, когда он бывает в Москве, то всегда сам отводит Платона в школу. Фото было сделано в лифте перед выходом из дома.
Напомним, Максим Виторган был женат трижды. В браке с Викторией Верберг у него родились двое детей — дочь Полина и сын Даниил, сейчас они живут в Израиле. Затем он состоял в браке с маркетологом Натальей, а в 2013 году женился на Ксении Собчак. Союз пары продлился шесть лет, у них появился сын Платон. Весной 2019 года супруги развелись.
Ранее Максим Виторган высмеял слухи об отцовстве сына от Ксении Собчак и рассказал о плотном графике наследника от телеведущей.