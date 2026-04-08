Мачеха Мэттью Перри потребовала максимальный срок для его поставщицы наркотиков

Джасвин Сангха, известная как «Кетаминовая королева», продавала Перри наркотики, которые привели к его смерти. Актер был ее не единственным клиентом. Девушка признала свою вину по пяти пунктам обвинения, в том числе в распространении кетамина. Ей грозит до 65 лет лишения свободы.