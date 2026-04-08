Мачеха Мэттью Перри потребовала максимальный срок для его поставщицы наркотиков

Мэттью Перри
Мэттью Перри

Мачеха Мэттью Перри попросила суд дать максимальный тюремный срок поставщице наркотиков актера. Ее слова передает BBC.

Джасвин Сангха, известная как «Кетаминовая королева», продавала Перри наркотики, которые привели к его смерти. Актер был ее не единственным клиентом. Девушка признала свою вину по пяти пунктам обвинения, в том числе в распространении кетамина. Ей грозит до 65 лет лишения свободы.

Дебби Перри заявила, что Сангха причинила необратимый ущерб своим клиентам и их семьям. Она подчеркнула, что человека уже не вернуть. Женщина обвинила наркоторговку в заработке на чужом горе.

«Пожалуйста, дайте этой бессердечной женщине максимальный тюремный срок, чтобы она больше не могла причинять боль таким семьям, как наша», — заявила мачеха актера.

54-летнего актера Мэттью Перри не стало после случайной передозировки анестетика кетамина 28 октября 2023 года. Из документального фильма об артисте стало известно, что за три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.