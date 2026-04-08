Крис Хемсворт показал семейные снимки с детьми во время серфинга

Актер Крис Хемсворт вместе со своей семьей живет в в австралийском городе Байрон‑Бей — месте, которое прекрасно подходит для активного образа жизни. Там актер учит 12‑летних сыновей‑близнецов, Сашу и Тристана, кататься на серфе. Недавно Крис с мальчиками отправился на побережье, опубликовав кадры семейного отдыха в личном блоге.
«Еще одна потрясающая поездка на серфе с моими детьми. Я никогда не стану воспринимать это как должное. За какую‑то ночь все будто переменилось: от первых уроков серфинга, которые я им давал, до момента, когда они заставили меня ими гордиться, державшись на доске лучше всех!», — написал актер под фотографиями.
Ранее Люк Хемсворт признался, что он и его братья Крис и Лиам хотели бы поработать вместе.