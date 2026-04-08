Александр Петров с женой показали, как отметили первый день рождения сына

Жена актера Александра Петрова Виктория поделилась в соцсетях домашними кадрами с первого дня рождения сына Федора. Мальчику исполнился год.
На снимке Петров в домашних шортах и футболке стоит рядом с малышом в пижаме со звездным принтом. На заднем плане — белое полотно с надписью «С днем рождения, Федор!», украшенное разноцветными надувными шарами.
«Спасибо, сынуля, что пришел в нашу жизнь и сделал ее самой счастливой. Ты чудо и наш свет. Просто будь. А мы с папой всегда рядом. Слезы накатывают и руки чешутся написать про весь спектр испытываемых чувств от материнства и про сына, но оставим это за кадром. Просто искренне желаю всем такого счастья. И оставляю на память», — написала жена актера.
Напомним, пара официально зарегистрировала отношения 10 сентября 2023 года. Позже стало известно, что с избранницей Викторией Антоновой Петров случайно познакомился на улице.