Раскрыты результаты судмедэкспертизы в отношении звезды «Постучись в мою дверь»

Результаты судмедэкспертизы не показали наличие наркотиков в крови турецкой актрисы Ханде Эрчел. Об этом сообщает GAZETE PENCERE.
В организме знаменитости не нашли никаких запрещенных или стимулирующих веществ. Исследование проводилось по образцам крови и волос актрисы. Девушка добровольно сдала все анализы. Позже артистка также выпустила официальное заявление о том, что не употребляет наркотики. Со звезды сняли все обвинения.
Ранее стало известно, что по делу, в котором фигурирует Ханде Эрчел, арестовали еще девять турецких артистов